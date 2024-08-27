Ветеранам СВО вручили автомобили Lada Granta

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 49 0

Награды удостоились трое военнослужащих.

Фото, видео: © РИА Новости / Анар Мовсумов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Троим ветеранам специальной военной операции торжественно вручили ключи от автомобилей Lada Granta. Кадры с церемонии оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На мероприятии выступила глава государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. По ее словам, проект по поддержке участников СВО удалось реализовать в кратчайшие сроки при поддержке Государственной думы и главы российского государства Владимира Путина.

Тем военнослужащим, которые получили тяжелые ранения, а также остались без конечностей, полагается автомобиль в качестве средства реабилитации. Машина также призвана помочь ветеранам в ведении активного образа жизни и быстрой адаптации к социальной среде.

Отмечается, что подаренные государством автомобили послужат подспорьем не только для самих ветеранов, но и для их семей.

Присутствовавшие на церемонии участники спецоперации поблагодарили правительство России за помощь и поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участникам СВО и их семьям оказывают поддержку в развитии карьеры. Так, в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей помогают составлять резюме и подбирают оптимальные программы обучения.

Тема:
Спецоперация
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