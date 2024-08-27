Ветеранам СВО вручили автомобили Lada Granta

Награды удостоились трое военнослужащих.
Фото, видео: © РИА Новости / Анар Мовсумов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Троим ветеранам специальной военной операции торжественно вручили ключи от автомобилей Lada Granta. Кадры с церемонии оказались в распоряжении 5-tv.ru.
На мероприятии выступила глава государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. По ее словам, проект по поддержке участников СВО удалось реализовать в кратчайшие сроки при поддержке Государственной думы и главы российского государства Владимира Путина.
Тем военнослужащим, которые получили тяжелые ранения, а также остались без конечностей, полагается автомобиль в качестве средства реабилитации. Машина также призвана помочь ветеранам в ведении активного образа жизни и быстрой адаптации к социальной среде.
Отмечается, что подаренные государством автомобили послужат подспорьем не только для самих ветеранов, но и для их семей.
Присутствовавшие на церемонии участники спецоперации поблагодарили правительство России за помощь и поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что участникам СВО и их семьям оказывают поддержку в развитии карьеры. Так, в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей помогают составлять резюме и подбирают оптимальные программы обучения.
- 27 авг
- Миссия провалена: главком ВСУ назвал цель вторжения в Курскую область
- 27 авг
- До 400 боевиков и 28 бронемашин: ВСУ несут потери в приграничье Курской области
- 27 авг
- Зеленский заявил, что Украина испытала свою баллистическую ракету
- 27 авг
- «Мы не смогли»: американский наемник рассказал о хаосе в рядах ВСУ
- 27 авг
- Гросси заявил об опасности ядерного инцидента в районе Курской АЭС
- 27 авг
- «Противник без принципов»: может ли Украина применить химоружие в зоне СВО
- 27 авг
- Войска РФ ракетами «Кинжал» нанесли удар по военным объектам Украины
- 27 авг
- «Что и кому ты докажешь в гробу?» — ВС РФ сбросили на позиции ВСУ листовки с призывами сложить оружие
- 27 авг
- ВС РФ освободили населенный пункт Орловка в ДНР
- 27 авг
- В Минобороны предупредили о возможных провокациях ВСУ с токсичными химикатами
Читайте также
69%
-0.29 102.29
-0.20
Нашли ошибку?