Смертельно опасно: кому врачи запрещают находиться на жаре

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 60 0

Кардиолог Симонова: для людей с проблемами сердца находиться на жаре опасно

Смертельно опасно: кому врачи запрещают находиться на жаре

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Тема:
Погода

Дело в том, что зной ухудшает некоторые свойства крови человека.

В жаркую погоду риски инфарктов и инсультов значительно увеличиваются, в том числе тех, что могут привести к летальному исходу. Об этом в беседе с URA.RU рассказала кардиолог Татьяна Симонова.

По ее словам, в большей степени в зоне риска в этот период находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это связано с тем, что компенсаторные механизмы организма у них ослаблены и хуже справляются с жарой.

При высокой температуре происходит обильное потоотделение, которое приводит к обезвоживанию и ухудшению «текучести» крови, что, в свою очередь, влечет за собой появление тромбов.

Врач настоятельно порекомендовала людям, находящимся в зоне риска, воздержаться от пребывания в закрытых и плохо проветриваемых помещениях, носить легкую одежду и головной убор, а также избегать физических нагрузок. Кроме того, им стоит пить как минимум два литра воды в сутки и полностью отказаться от алкоголя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неправильная диета может привести к плачевным последствиям.

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