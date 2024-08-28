Павел Дуров проведет ночь в камере в здании суда

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 68 0

Накануне предпринимателя освободили из-под стражи перед отправкой в учреждение.

Павел Дуров проведет ночь в камере в здании суда

Фото: www.globallookpress.com / lukomore. org

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Тема:
Задержание Дурова во Франции

Сооснователь Telegram Павел Дуров останется в камере в здании суда до завтра. Об этом рассказали 5-tv.ru в полиции Франции.

Накануне Дуров был доставлен в суд в Париже. С момента задержания предприниматель находился на окраине столицы Франции, в местном подразделении полиции, которое занимается расследованием киберпреступлений.

Задержание Дурова

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя.

Предположительно, арест главы Telegram связан с тем, что он наотрез отказался от сотрудничества с властями страны. Прокуратура Парижа на днях предъявила ему обвинение в совершении 12 преступлений. Среди них — мошенничество, распространение наркотиков и детской порнографии. 

Ранее 5-tv.ru писал, почему брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции. Указывается, что ордеры на арест братьев Дуровых были выданы еще в марте 2024 года. Расследование в отношении Telegram началось после того, как администрация мессенджера не ответила на судебный запрос об идентификации пользователя, подозреваемого в противоправных действиях.

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Задержание Дурова во Франции
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