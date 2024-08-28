Расследование по делу Дурова ведется также в связи с насилием в отношении одного из его детей

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 121 0

Накануне предприниматель был доставлен в суд в Париже.

Расследование по делу Дурова ведется также в связи с насилием в отношении одного из его детей

Фото: www.globallookpress.com / lukomore. org

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Тема:
Задержание Дурова во Франции

Во Франции ведется расследование по делу сооснователя Telegram Павла Дурова в связи с насилием в отношении одного из его детей. Об этом сообщает AFP.

Накануне Дуров был доставлен в суд в Париже. С момента задержания предприниматель находился на окраине столицы Франции, в местном подразделении полиции, которое занимается расследованием киберпреступлений.

Задержание Дурова

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя.

Предположительно, арест главы Telegram связан с тем, что он наотрез отказался от сотрудничества с властями страны. Прокуратура Парижа на днях предъявила ему обвинение в совершении 12 преступлений. Среди них — мошенничество, распространение наркотиков и детской порнографии. 

Ранее 5-tv.ru писал, что происходит у суда, в который доставили Дурова. Несмотря на то, что у Дурова есть гражданство Франции, МИД РФ направил французским коллегам ноту по поводу задержания уроженца Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга).

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