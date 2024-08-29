Российские средства ПВО уничтожили ночью шесть дронов ВСУ над тремя регионами РФ

Силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ над Крымом, Брянской и Белгородской областями
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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Сорвана очередная попытка киевского режима атаковать территорию России.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью пресекли попытки армии Украины атаковать три региона РФ с применением беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.
Указывается, что силы ПВО сбили над Крымом три украинских дрона, над Брянской областью — два, а над Белгородской — один.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что в период с 01:55 до 02:20 по московскому времени была сорвана попытка ВСУ совершить теракт в Черном море. Дежурные огневые средства уничтожили три безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ. Расчет гаубицы «Мста-Б» нанес удар по боевой машине противника на Ореховском направлении Запорожской области.
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