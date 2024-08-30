На фоне задержания Дурова мошенники начали активно атаковать пользователей Telegram

Жертвами злоумышленников становятся даже криптоинвесторы.

Ситуация вокруг Павла Дурова также привлекла внимание мошенников. Как выяснили «Известия», аферисты уже воспользовались последними новостями, чтобы «обкатать» на пользователях Telegram несколько новых схем обмана.

В основном, они связаны с сохранением информации и подписок на фоне якобы нестабильного будущего мессенджера. Злоумышленники представляются сотрудниками техподдержки Telegram, предлагают перенести личные данные на некий безопасный ресурс, а потом просто воруют аккаунты.

Обманывают и доверчивых инвесторов, которые держат криптовалюту. Под видом «Прощального подарка от Павла» рекламируют нереально высокий доход, приглашают на фейковые страницы инвестпроектов и страницы с вирусами.

Задержание Павла Дурова

Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя.

Позднее прокуратура Парижа выдвинула официальное обвинение предпринимателю. Оно состоит из шести пунктов и включает, в числе прочего, соучастие в преступлениях, таких как предоставление незаконных программ или данных для атак на автоматизированные системы, распространение детской порнографии, незаконный оборот наркотиков, организованное мошенничество.

Дуров был взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. Кроме того, предприниматель обязан внести залог в размере пяти миллионов евро и являться в полицию два раза в неделю.