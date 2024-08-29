«Взять не проблема, сложно уберечь»: Алаудинов рассказал об ударах ВСУ по своим боевикам

|
Евгения Романова
Евгения Романова 67 0

Алаудинов: ВСУ стараются уничтожить своих боевиков, сдающихся в плен

«Взять не проблема, сложно уберечь»: Алаудинов рассказал об ударах ВСУ по своим боевикам

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Спецоперация

Бойцы «Амата» уничтожили в Курской области уже больше 500 машин ВСУ, а вот с пленными ситуация обстоит совсем иначе.

Вооруженные силы Украины наносят удары по своим же боевикам, которые сдаются в плен армии России. Об этом рассказал в беседе с KP.RU командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов.

Отмечается, что бойцы «Ахмата» ежедневно уничтожают от десяти до 30 единиц военной техники ВСУ. На все время боев в Курской области противник благодаря подопечным Алаудинова лишился больше 500 машин. При этом трудно вывести живыми пленных ВСУ. «Ахматовцы» смогли привести только восемь человек и еще двоих раненых боевиков, которые сразу же отправили в госпиталь.

«Пленных взять не проблема. Сложно их уберечь от своих же сотоварищей. Украинские формирования стараются уничтожить тех, кто сдается в плен, и наносят по ним удары. По своим же», — рассказал Алаудинов.

Аналогичным образом ВСУ относятся и к мирным жителям. Так, боевики расстреливают их, используют как живой щит, а также увозят на Украину, чтобы пополнить «обменный фонд».

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ сообщили о похищениях мирных жителей Курской области боевиками ВСУ. Власти составляют предварительные списки пропавших в регионе людей.

Тема:
Курская область
29 авг
США открыли для ВСУ базу спутниковых снимков для вторжения в Курскую область
29 авг
В МИД РФ сообщили о похищениях мирных жителей Курской области боевиками ВСУ
28 авг
«Террористы новейшей истории»: Захарова об участии наемников в атаке на Курскую область
28 авг
Сгорел ярким пламенем: ВС РФ дроном уничтожили украинский танк под Курском
28 авг
До 380 боевиков и три миномета: ВС РФ успешно уничтожают врага в Курской области
28 авг
В Кремле ответили на информацию об отправке призывников в Курскую область
28 авг
Визит Гросси на Курскую АЭС: не замечать атаки ВСУ для главы МАГАТЭ все сложнее
27 авг
В МАГАТЭ признали «непоправимую опасность» атаки на Курскую АЭС
27 авг
Миссия провалена: главком ВСУ назвал цель вторжения в Курскую область
27 авг
До 400 боевиков и 28 бронемашин: ВСУ несут потери в приграничье Курской области
+23° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
91.44
-0.04 102.08
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:40
Собянин рассказал о строительстве нового автомобильного моста через Москву-реку
14:28
В Петербурге Lexus за 22 миллиона рублей угнали прямо из дилерского центра
14:12
«Без комментариев»: Муцениеце с улыбкой покинула суд по разделу детей с Прилучным
13:58
«Пугало» на новый лад: российские дачники придумали, как защититься от воров
13:46
Песков прокомментировал обвинения Дурова в насилии над ребенком
13:22
Николаевка и Стельмаховка: ВС РФ освободили два населенных пункта за сутки

Сейчас читают

Мужчина умер после удаления миндалин в частной клинике Петербурга
Шпион раскрыт: среди ближайшего окружения Дурова мог быть агент иностранной разведки
Искусство закрутки от бабушки: вкусные рецепты на зиму по-домашнему
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака