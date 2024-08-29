«Необщительный затворник»: почему Дуров много лет не общается с родным отцом

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 22 0

Соседи Дурова рассказали, что тот семь лет не навещает своего пожилого отца

«Необщительный затворник»: почему Дуров много лет не общается с родным отцом

Фото: www.globallookpress.com / lukomore. org

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Соседи пожилого мужчины рассказали о его образе жизни.

Сооснователь Telegram Павел Дуров почти семь лет не навещает своего отца Валерия Семеновича, который живет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает KP.RU.

Дуров-старший проживает в одном из спальных районов на севере Петербурга, который местные жители называют «Коменды». Именно здесь Павел вместе со своим братом Николаем провели детство и молодость.

Семья прожила в «двушке» на восьмом этаже более 30 лет. Однако, по словам соседей, около пяти лет назад Валерий Семенович и его супруга Альбина разъехались. С тех пор пожилой мужчина в этой квартире один.

«Он еле-еле ходит, старенький уже. Последний раз видела его месяц назад. Дети к нему не приезжают. Пашу за последние семь лет тут ни разу не видела. Ни внуков, ни другой родни», — рассказывают соседи.

Они также отметили, что Дуров-старший редко выходит из квартиры и неохотно общается с соседями.

«Он необщительный. Раньше хоть в магазине подойдешь к нему, поздороваешься. Теперь живет как затворник. Может, боится мошенников, может, из-за сына теперь такой», — говорят жильцы дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о ситуации вокруг дела Дурова к этому часу.

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