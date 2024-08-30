«Надо помогать Родине»: как бывший капитан полиции и дважды дедушка воюет под Угледаром

Неподдельный ужас на врага наводит российская реактивная артиллерия. В зоне спецоперации действуют самые мощные системы залпового огня «Торнадо». Они способны бить на расстояние в десятки километров.

При этом современные снаряды обладают высокой точностью. Это позволяет особенно эффективно поражать технику и укрепления противника даже в глубоком тылу. С расчетом боевой машины познакомился корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Бывший капитан полиции и дважды дедушка воюет под Угледаром. Родных не видел уже достаточно давно, но службу ставит на первое место перед всеми остальными желаниями.

«Охота с внучками быть, но война есть война. Все здесь, помогать надо Родине», — говорит военнослужащий ВС РФ с позывным «Шахматист».

На фронте он управляет грузовиком с ракетной установкой. Несмотря на свой заслуженный возраст, идет в бой так же, как и молодые солдаты. Уже побывал в различных переделках.

«Выехали на цель, отработали. И только отъехали метров десять, на наше место прилетело от гаубицы, наверное. Только отъехали на машине, когда уезжали, подбросило», — говорит «Шахматист».

Взрывная волна подбросила, но охоту воевать дальше не отбила. Скорее, подстегнула азарт. И поэтому дед с позывным «Шахматист» теперь с двойным упорством рулит установкой «Торнадо». В группировке «Восток» это — одно из самых ходовых средств давления на врага.

«Торнадо» стреляет, прилетают по цели ракеты. Живого места на позициях врага не остается. Работают днем и ночью. Востребованность боевой машины — колоссальная. Ведь бьет она дальше, чем обычный «Град», и, очевидно, больнее.

«Три снаряда отстрелялись, а уже после корректировки — семь снарядов… И, если попал, еще десятку отправляем, чтоб прям конкретно», — говорит военнослужащий ВС РФ с позывным «Кощей».

Командир «Шахматиста» — «Кощей» — совсем молодой парень. Говорит, что никогда не жаловался на дедушку в экипаже. Все вместе они уже не один месяц. И вот опять поступила команда стрелять, и «Кощей» с «Шахматистом» наводят ужас на врагов.