«Надо помогать Родине»: как бывший капитан полиции и дважды дедушка воюет под Угледаром

Эфирная новость 48 0

На фронте военнослужащий ВС РФ управляет грузовиком с ракетной установкой.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Неподдельный ужас на врага наводит российская реактивная артиллерия. В зоне спецоперации действуют самые мощные системы залпового огня «Торнадо». Они способны бить на расстояние в десятки километров.

При этом современные снаряды обладают высокой точностью. Это позволяет особенно эффективно поражать технику и укрепления противника даже в глубоком тылу. С расчетом боевой машины познакомился корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Бывший капитан полиции и дважды дедушка воюет под Угледаром. Родных не видел уже достаточно давно, но службу ставит на первое место перед всеми остальными желаниями.

«Охота с внучками быть, но война есть война. Все здесь, помогать надо Родине», — говорит военнослужащий ВС РФ с позывным «Шахматист».

На фронте он управляет грузовиком с ракетной установкой. Несмотря на свой заслуженный возраст, идет в бой так же, как и молодые солдаты. Уже побывал в различных переделках.

«Выехали на цель, отработали. И только отъехали метров десять, на наше место прилетело от гаубицы, наверное. Только отъехали на машине, когда уезжали, подбросило», — говорит «Шахматист».

Взрывная волна подбросила, но охоту воевать дальше не отбила. Скорее, подстегнула азарт. И поэтому дед с позывным «Шахматист» теперь с двойным упорством рулит установкой «Торнадо». В группировке «Восток» это — одно из самых ходовых средств давления на врага.

«Торнадо» стреляет, прилетают по цели ракеты. Живого места на позициях врага не остается. Работают днем и ночью. Востребованность боевой машины — колоссальная. Ведь бьет она дальше, чем обычный «Град», и, очевидно, больнее.

«Три снаряда отстрелялись, а уже после корректировки — семь снарядов… И, если попал, еще десятку отправляем, чтоб прям конкретно», — говорит военнослужащий ВС РФ с позывным «Кощей».

Командир «Шахматиста» — «Кощей» — совсем молодой парень. Говорит, что никогда не жаловался на дедушку в экипаже. Все вместе они уже не один месяц. И вот опять поступила команда стрелять, и «Кощей» с «Шахматистом» наводят ужас на врагов.

Тема:
Спецоперация
30 авг
Кормили только перед проверкой: как с ВС РФ обращаются в украинском плену
30 авг
Российские «Солнцепеки» выжигают позиции украинских боевиков в зоне СВО
30 авг
«Самолеты старые»: переданные Украине истребители F-16 шли под списание
30 авг
Расчеты «Града» ударили по пехоте ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
30 авг
Расчет «Гиацинт-Б» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
30 авг
«Противник устал»: российские «Грады» сорвали крупную ротацию ВСУ под Купянском
29 авг
Мощный удар: российский «Искандер» уничтожил резервы ВСУ в Сумской области
29 авг
Войска РФ отразили четыре атаки ВСУ в Курской области
29 авг
Семьям участников СВО помогут оформить субсидию на оплату ЖКУ в Москве
29 авг
Николаевка и Стельмаховка: ВС РФ освободили два населенных пункта за сутки
+23° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
91.45
0.01 101.77
-0.31
Золотая пора: самые удачные дни для денежной стрижки в сентябре 2024

Последние новости

14:05
«Будет суд»: Песков об уголовных делах экс-сотрудников Минобороны
14:02
«Под дулом»: мама экс-футболиста «Локомотива» о его поддержке ВСУ в Курской области
13:51
«Забочусь о справедливости»: Болгар объяснила, почему подала в суд на Дурова
13:28
«Надо помогать Родине»: как бывший капитан полиции и дважды дедушка воюет под Угледаром
13:20
Новейшие разработки и передовые достижения: в Новосибирске проходит форум «Технопром»
13:11
ФСБ показала кадры задержания колумбийцев, подозреваемых в наемничестве

Сейчас читают

Агрегатор дал советы, как без проблем уехать на такси в День знаний
Гостья из Италии: Орнелла Мути прилетела в Россию
«Не настроюсь»: Овечкин заявил, что не готов слушать песни Бузовой перед матчем
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака