Иностранцы признались, что участвовали в боевых действиях в зоне СВО в составе украинского нацбатальона.

ФСБ задержала предполагаемых наемников из Колумбии. При обыске у них нашли украинскую военную форму, а также множество шевронов формирований националистов. А еще — банковские карты и документы, указывающие на принадлежность к рядам ВСУ.

Сами задержанные рассказали, что участвовали в боевых действиях в зоне СВО в составе нацбатальона. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров рассказал подробности.

Чем дольше Запад утопает в украинском конфликте с Россией, тем больше разногласий внутри самого ЕС. Квалифицированных военных Украине критически не хватает.

Но отправлять своих инструкторов на убой под обстрелы спешат не все союзники, Австрия, Венгрия, Германия возражают. Вот уже и Боррель делает аккуратные заявления, что Европа не хочет войны с Россией, по крайней мере, ценой натовских солдат, хоть и требует разрешить удары европейским оружием по России.

«Я хочу подчеркнуть, что, хотя мы поддерживаем Украину, даже если мы рассматриваем возможность нанесения ударов по российской территории, мы не находимся в состоянии войны с Россией. Никто не хочет вести войну с Россией», — говорит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель.

О том, что западные инструкторы будут для российских войск законной целью, европейский и американские политики были предупреждены. Сделали выводы? Судя по ситуации в Кривом Роге — нет! Точное попадание российской ракеты в базу ВСУ. Результат: два польских наемника убиты, больше десятка англоязычных боевиков ранены.

Новость про гибель иностранных наемников — удар по имиджу Запада. Вот европейские министры и сменили риторику. Сыплют заявлениями, что отправлять натовских солдат опасно. А вот обучать украинских солдат на территории ЕС — можно и нужно!

«Мы обсуждали, как увеличить нашу учебную миссию. Цель — обучить около 60 тысяч солдат. Это — самая успешная тренировочная миссия, когда-либо проводимая Европейским союзом по подготовке солдат», — заявляет Боррель.

В Германии до конца года пройдут подготовку до десяти тысяч военных с Украины. Латвия сообщила о том, что обучила в прошлом году четыре тысячи боевиков ВСУ. А пока на Украину хлынула наемников из стран, чьих военных представителям ЕС не жалко.

Сегодня сотрудники ФСБ задержали двоих граждан Колумбии. Их подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемников.

Детали операции в ведомстве не раскрывают. Известно, что у мужчин при себе нашли банковские карты и документы, в том числе украинские военные билеты. Также есть фото в форме и шевроны одного из националистических батальонов. Следователи возбудили уголовные дела по статье о наемничестве.

Анхель Монтилья тоже из Колумбии. И тоже воевал за ВСУ этим летом. В «обещанном украинском тылу» провел всего неделю, а потом киевский режим бросил его в окопы на передовой. Монтилья сбежал при первой же возможности.

«Мне даже первую зарплату не заплатили! Из–за желания получать такой доход и заниматься чем-то, в чем мы не разбираемся, мы оказались одной ногой в могиле, потому что ВСУ бросили нас», — жалуется наемник Анхель Карденас Монтилья.

К тому же Анхель сомневается, что скоро Украине будет чем воевать. Вооружения все меньше. Некоторые западные страны, отправляя танки, артиллерию и ПВО Незалежной, опустошили собственные ангары. И все чаще эта техника горит под огнем российских войск.

Венгрия и Словакия не поддержала призывы Борреля снять все ограничения на удары ВСУ по РФ западным оружием, пишет Politico. К отказу атаковать Россию могут присоединиться другие страны.

Ну, и к слову, громкие заявления Борреля стремительно теряют свой политический вес. Ведь уже в октябре он покинет свой пост главы дипломатии ЕС.