«Изощренные мозги»: Лавров о планировании Западом операции ВСУ в Курской области

Лавров: трудно судить, какую цель ставил Запад, планируя атаку в Курской области
Фото: © РИА Новости
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По словам министра, иностранные чиновники часто «выворачивают все по-своему».
Сложно сказать, о чем думал Запад, когда планировал операцию по нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для корреспондента RT Анны Книшенко.
«Мне трудно судить о том, какая была задумка в этой ситуации. У наших западных коллег изощренные мозги. Они иногда все так по-своему выворачивают», — отметил министр.
В беседе с журналистом Лавров также подчеркнул, что президент* Украины Владимир Зеленский иногда оговаривается и сознается, что отправил свои войска в российский регион, чтобы набрать пленных и захватить квадратные километры для обмена.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.
Ранее 5-tv.ru передавал шокирующее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга. По его словам, российские военнослужащие являются законной целью ВСУ.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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