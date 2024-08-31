Дерево упало на мужчину в парке на Крестовском острове Санкт-Петербурга
Пострадавшего госпитализировали. В каком он находится состоянии?
Фото, видео: 5-tv.ru
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Дерево упало на мужчину в парке «Победа» на Крестовском острове в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом рассказала корреспондент «Известий» Надежда Одинцова.
В результате плохих погодных условий ствол, высотой с четырехэтажное здание, рухнул прямо на открытый фудкорт. В этот момент там находилось огромное количество людей, многие из которых даже не успели осознать, что происходит, и отбежать на безопасное расстояние.
На кадрах с места происшествия видно, что дерево зашаталось и считанные секунды оказалось на месте скопления людей. Ветер был настолько сильным, что его вырвало с корнем.
В злополучный момент на месте падения дерева сидело несколько человек. Один из мужчин оказался под ударом. Известно, что пострадавшего госпитализировали. Он жив, но находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что двое детей пострадали при жесткой посадке самолета Ан-2 под Владикавказом.
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