Среди погибших в Газе заложников ХАМАС опознан россиянин
Армия Израиля: в Газе погиб захваченный ХАМАС в заложники гражданин РФ
Фото: Reuters / Khames Reefi
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Прежде тела шести человек были обнаружены в районе Рафака.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена шести погибших заложников палестинского движения ХАМАС, чьи тела были обнаружены в района Рафака. Среди этих людей есть гражданин России. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.
«ЦАХАЛ и Служба общей безопасности Израиля обнаружили и извлекли тела заложников Кармель Гат, Эдена Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Александра Лобанова, Альмога Саруси и Ори Данино», — говорится в публикации.
Обострение на Ближнем Востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. Ответные удары начались незамедлительно. Новому витку эскалации положил начало удар ЦАХАЛ по объектам «Хезболлы» в Бейруте 30 июля. Пострадали десятки человек. Затем был ликвидирован Фуад Шокр, а на следующий день в результате удара по Тегерану погибли глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль заявил об уничтожении большинства бригад и батальонов ХАМАС в Газе. Как заявляют в ЦАХАЛ, военным удалось также вернуть большое количество заложников.
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