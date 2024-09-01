«Уже происходит»: Песков об ответе России на атаку ВСУ на Курскую область

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Евгения Романова
Евгения Романова 95 0

Песков: Россия уже начала отвечать Украине на нападение на Курскую область

«Уже происходит»: Песков об ответе России на атаку ВСУ на Курскую область

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Тема:
Курская область

Украинские боевики предприняли попытку вторжения в РФ утром 6 августа.

Вооруженные силы России уже начали отвечать армии Украины на атаки приграничных регионов, в том числе Курскую область. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит», — сказал он.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвал фронта в ДНР после провала ВСУ в Курской области пропустит Россию в Днепропетровскую область. Киевский режим хотел добиться своих целей, напав на регион РФ, но сделал только хуже.

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