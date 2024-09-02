Белоусов поздравил военных ВС РФ с освобождением Константиновки и Кирово

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов обратился российским военнослужащим и поздравил их с освобождением двух населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) — Константиновки и Кирово. Соответствующая публикация появилась в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

«Сегодня вы продолжаете уверенно продвигаться вперед на кураховском направлении, освобождая нашу землю от вооруженных украинских формирований», — цитирует Белоусова пресс-служба министерства.

Глава Минобороны добавил, что многие бойцы ВС РФ были награждены госнаградами и знаками отличия за мужество и героизм, проявленные на поле боя. По словам Белоусова, действия наших бойцов являются примером долга и храбрости, а также профессионализма.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС России освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР.