«Несколько месяцев»: на Западе заговорили о скором конце режима Зеленского

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 48 0

Бизнесмен Дотком: конец режима Зеленского наступит через считанные месяцы

«Несколько месяцев»: на Западе заговорили о скором конце режима Зеленского

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Выборы президента США 2024

Как президентские выборы в Штатах отразятся на положении главы киевского режима?

Режим президента* Украины Владимира Зеленского рухнет в течение считанных месяцев, уверен предприниматель и основатель файлообменника Megaupload Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

В соцсетях он поделился своими неблагоприятными для политика прогнозами. По мнению Доткома, Зеленский лишится своей власти еще до начала президентских выборов в Соединенных Штатах. Голосование начнется в ноябре 2024 года.

«Руководство Украины теперь открыто говорит о поражении в конфликте и винит Запад. От конца режима Зеленского нас отделяют несколько месяцев, вероятно, еще до выборов в США», — написал Дотком.

Как отметил бизнесмен, кандидат от партии демократов Камала Харрис не имеет никаких перспектив и провалится на выборах. Он уверен, что политик и все ее сторонники «потонут, как Титаник». И за этим могут последовать некие «отчаянные меры» с ее стороны, а значит, вероятно любое развитие событий.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему вторжением в РФ в Курской области Украина подписала себе приговор. Как западные кураторы отнеслись к очередному провальному наступлению?

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

Тема:
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