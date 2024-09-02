Бизнесмен Дотком: конец режима Зеленского наступит через считанные месяцы
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Как президентские выборы в Штатах отразятся на положении главы киевского режима?
Режим президента* Украины Владимира Зеленского рухнет в течение считанных месяцев, уверен предприниматель и основатель файлообменника Megaupload Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.
В соцсетях он поделился своими неблагоприятными для политика прогнозами. По мнению Доткома, Зеленский лишится своей власти еще до начала президентских выборов в Соединенных Штатах. Голосование начнется в ноябре 2024 года.
«Руководство Украины теперь открыто говорит о поражении в конфликте и винит Запад. От конца режима Зеленского нас отделяют несколько месяцев, вероятно, еще до выборов в США», — написал Дотком.
Как отметил бизнесмен, кандидат от партии демократов Камала Харрис не имеет никаких перспектив и провалится на выборах. Он уверен, что политик и все ее сторонники «потонут, как Титаник». И за этим могут последовать некие «отчаянные меры» с ее стороны, а значит, вероятно любое развитие событий.
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* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти
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