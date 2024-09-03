Окружение или штурм? Как и когда российские войска освободят Красноармейск

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 46 0

Военный эксперт Корнев: ВС РФ могут взять Красноармейск штурмом

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Подразделения ВС РФ вплотную приблизились к очередному стратегически важному населенному пункту Донбасса.

Продвижение российских войск к Красноармейску (украинское название — Покровск) может закончиться штурмом либо окружением города — в зависимости от того, какую стратегию изберет командование Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом в интервью 5-tv.ru заявил военный эксперт Дмитрий Корнев.

«Возможно, что продвижение к Покровску закончится штурмом, но надо понимать, что взятие любого населенного пункта, а тем более такого относительного крупного, как Покровск, вряд ли завершится в течение нескольких дней и даже недель. Скорее, если действовать, экономя силы и ресурсы, в том числе личный состав, то для начала необходимо окружение Покровска, по крайней мере оперативное», — рассуждает эксперт.

При этом Корнев не исключил, что российское командование предпочтет как раз штурм Красноармейска «в лоб», поскольку Вооруженные сил Украины (ВСУ) на этом участке испытывают очень серьезные проблемы с резервами и вообще с наличием войск.

«Так что, вполне возможно, что мы будем брать Покровск штурмом „в лоб“», — отметил Корнев.

Наступление, по мнению эксперта, было бы удобнее начать до прихода осенне-зимней распутицы, хотя взятие того же Артемовска (украинское название города — Бахмут) в свое время проходило именно в такой период.

«Да, та битва заняла несколько месяцев, но если есть необходимость, то это возможно», — считает аналитик.

По словам эксперта, взятие Красноармейска под контроль позволит российским войскам нарушить логистику противника и перекрыть снабжение его группировок сразу на двух направлениях: к северо-востоку — в районе Часова Яра и Краматорска, и к югу — в районе Угледара.

Выход на стратегическое пространство

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ruНе менее важно и то, что освобождение Красноармейска откроет перед армией РФ стратегическое пространство для дальнейшего продвижения. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог и журналист Юрий Светов.

Он пояснил, что этот город находится на последнем рубеже обороны, которую Киев выстраивал в Донбассе с 2014 года, готовясь к противостоянию с Россией.

Вся эта оборона создавалась на основе промышленных предприятий, шахт и заводов, которых в Донбассе огромное количество. Большинство этих объектов возводили еще в советское время с учетом возможных бомбардировок, они имеют подземные сооружения и укрытия, значительно осложняющие их штурм.

«Почему так важны эти города — Покровск, Часов Яр? Это линия обороны украинцев, за которой открывается стратегическое пространство, где можно двигаться, уже не встречая такие укрепрайоны. В этом все значение. Когда будет прорвана оборона на этой линии, когда будут взяты эти опорные города и высоты, дальше наше продвижение вперед пойдет более активно», — отметил Светов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн обеспокоился реальной угрозой взятия российскими войсками под контроль Красноармейска.

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