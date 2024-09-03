Российские силы сбили украинский МиГ-29 в зоне проведения спецоперации. Об этом стало известно в ходе ежедневного брифинга Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Также российские силы уничтожили склад авиационных средств поражения, нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.