Средства ПВО сбили украинский МиГ-29
Какие еще потери понесла армия Украины в зоне СВО?
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Российские силы сбили украинский МиГ-29 в зоне проведения спецоперации. Об этом стало известно в ходе ежедневного брифинга Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Также российские силы уничтожили склад авиационных средств поражения, нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.
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