Вооруженными силами (ВС) РФ 3 сентября был нанесен удар по тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Нанесен высокоточный удар по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в городе Полтава, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских вооруженных сил, а также операторов беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что именно вышеперечисленные специалисты принимали участие в нанесении ударов по гражданским объектам в России.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.