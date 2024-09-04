Минобороны сообщили об ударе по тренировочному центру ВСУ в Полтаве
По данным ведомства, боевиков там обучали иностранные инструкторы.
Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вооруженными силами (ВС) РФ 3 сентября был нанесен удар по тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«Нанесен высокоточный удар по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в городе Полтава, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских вооруженных сил, а также операторов беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.
В ведомстве указали, что именно вышеперечисленные специалисты принимали участие в нанесении ударов по гражданским объектам в России.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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