Нападение на российский регион стал фатальной ошибкой Киева, за которую он уже начал расплачиваться.

Российская армия продолжает проведение операции по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. Об успехах ВС РФ в регионе за минувшие сутки рассказали в сводке Минобороны РФ.

Так, подразделения российской группировки «Север» отразили атаки двух штурмовых групп ВСУ в районе Малой Локни и Комаровки. Также бойцам удалось сорвать попытки противника атаковать в районе населенных пунктов Коренево, Ольговка и Погребки.

ВС РФ также нанесли ряд ударов по сосредоточениям живой силы и техники противника не только в российском регионе, но и в приграничной Курской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили до 450 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, в том числе: три САУ „Caesar“ производства Франции и одна М777 производства США, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня производства США, в том числе: одна M142 HIMARS и одна M270 MLRS», — заключили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили село Карловка в Донецкой Народной Республике.