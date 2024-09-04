До 450 боевиков и 17 бронемашин: ВС РФ продолжают вытеснять врага из Курской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 407 0

Минобороны: в Курской области ВС РФ уничтожили до 450 боевиков ВСУ за сутки

До 450 боевиков и 17 бронемашин: ВС РФ продолжают вытеснять врага из Курской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

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Тема:
Курская область Спецоперация

Нападение на российский регион стал фатальной ошибкой Киева, за которую он уже начал расплачиваться.

Российская армия продолжает проведение операции по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области. Об успехах ВС РФ в регионе за минувшие сутки рассказали в сводке Минобороны РФ.

Так, подразделения российской группировки «Север» отразили атаки двух штурмовых групп ВСУ в районе Малой Локни и Комаровки. Также бойцам удалось сорвать попытки противника атаковать в районе населенных пунктов Коренево, Ольговка и Погребки.

ВС РФ также нанесли ряд ударов по сосредоточениям живой силы и техники противника не только в российском регионе, но и в приграничной Курской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили до 450 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, в том числе: три САУ „Caesar“ производства Франции и одна М777 производства США, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня производства США, в том числе: одна M142 HIMARS и одна M270 MLRS», — заключили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили село Карловка в Донецкой Народной Республике.

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