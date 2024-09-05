«Непростая судьба»: группа «Фабрика» поделилась мыслями о Павле Дурове

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 57 0

Участницы группы «Фабрика» считают Дурова красивым мужчиной со сложной судьбой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Дурова во Франции

Что участницы коллектива думают об аресте миллиардера и его ста детях?

Участницы группы «Фабрика» рассказали корреспонденту 5-tv.ru о своем отношении к Павлу Дурову, которого недавно арестовали во Франции. Во время разговора, который состоялся на премьере сериала «Комбинация», артистки признались, что симпатизируют знаменитому программисту и ждут его возвращения на родину в Россию.

По словам одной из солисток Валерии Девятовой, задержание миллиардера шокировало ее.

«Это случилось очень ярко, красиво, внезапно как гром», — признается звезда.

Другая участница группы Ирина Тонева поделилась, что искренне восхищается братьями Дуровыми.

«Он немаловажный человек. Он и его брат — они неоднозначные такие личности, большого масштаба. То есть они брали на себя далеко не маленькую ответственность, у них непростая судьба», — считает певица.

На вопрос о том, что девушки думают по поводу недавних новостей о более чем сотне родных детей создателя Telegram, артистки ответили, что, возможно, Дурова толкнуло на донорство биологического материала его тщеславие. Однако они не видят в этом ничего плохого и шутливо подмечают, что таким образом миллиардер неплохо поднял демографию и оставил множество таких же «симпатичных» наследников.

«Он очень симпатичный парень, красивый, умный», — подытожила одна из солисток группы Екатерина Москалева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дурова заметили на прогулке с «невестой» по Парижу

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