«Непростая судьба»: группа «Фабрика» поделилась мыслями о Павле Дурове
Участницы группы «Фабрика» считают Дурова красивым мужчиной со сложной судьбой
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Что участницы коллектива думают об аресте миллиардера и его ста детях?
Участницы группы «Фабрика» рассказали корреспонденту 5-tv.ru о своем отношении к Павлу Дурову, которого недавно арестовали во Франции. Во время разговора, который состоялся на премьере сериала «Комбинация», артистки признались, что симпатизируют знаменитому программисту и ждут его возвращения на родину в Россию.
По словам одной из солисток Валерии Девятовой, задержание миллиардера шокировало ее.
«Это случилось очень ярко, красиво, внезапно как гром», — признается звезда.
Другая участница группы Ирина Тонева поделилась, что искренне восхищается братьями Дуровыми.
«Он немаловажный человек. Он и его брат — они неоднозначные такие личности, большого масштаба. То есть они брали на себя далеко не маленькую ответственность, у них непростая судьба», — считает певица.
На вопрос о том, что девушки думают по поводу недавних новостей о более чем сотне родных детей создателя Telegram, артистки ответили, что, возможно, Дурова толкнуло на донорство биологического материала его тщеславие. Однако они не видят в этом ничего плохого и шутливо подмечают, что таким образом миллиардер неплохо поднял демографию и оставил множество таких же «симпатичных» наследников.
«Он очень симпатичный парень, красивый, умный», — подытожила одна из солисток группы Екатерина Москалева.
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