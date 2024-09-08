«Он был другом каждой семьи»: Татьяна Тарасова о смерти Александра Маслякова
Татьяна Тарасова назвала Маслякова самым любимым человеком страны
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; www.globallookpress.com / Âåëåíãóðèí Âëàäèìèð; 5-tv.ru
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Тренер не поверила в смерть ведущего.
Александр Масляков был грандиозным ведущим. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала Татьяна Тарасова, знаменитый советский и российский тренер по фигурному катанию. Поначалу она даже не поверила словам журналиста.
«Я не знаю. Как первую минуту после смерти можно сказать? Его любила абсолютно вся страна. Это будет у всех в памяти. Кто бы дальше не руководил этой передачей. Он был интереснейшим человеком. Мне кажется, он был другом в каждой семье, потому что его передача захватила всех, всю страну. Вел он ее совершено грандиозно», — заявила Тарасова.
О смерти создателя и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова на 83-м году жизни сообщили 8 сентября в официальном Telegram-канале Клуба. Ставшую легендарной еще в Советском Союзе телевизионную программу КВН Александр Масляков вел с 1964 года. За годы работы на телевидении он получил множество наград. В частности, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, он создал творческое объединение «АМиК».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гусман вспомнил о знакомстве с Масляковым.
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