«Все девушки СССР»: телеведущий Млечин рассказал о природном обаянии Маслякова
Телеведущий Млечин: в Маслякова были влюблены все девушки Советского Союза
Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев, Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
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Ведущий КВН стал первым на советском телевидении, кто вел себя в кадре, как «нормальный человек».
В создателя и бессменного ведущего Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова были влюблены все девушки Советского Союза. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил телеведущий, заслуженный журналист РФ Леонид Млечин.
Он назвал Маслякова одним из создателей современного телевидения и первым ведущим, который вел себя в кадре свободно и естественно, как «нормальный человек». Для советского телевидения в те годы это было абсолютным открытием, поэтому можно сказать, что Масляков дал старт новому телевизионному жанру, заявил Млечин.
«Он был человеком природного обаяния. Это у него был божий дар. Ему не надо было ничего играть, изображать, подпрыгивать или распевать. Он стоял на сцене, улыбался, и вся страна с восхищением приникала к телеэкрану, чтобы увидеть улыбку Маслякова. В него были влюблены, говорю это с горечью и с завистью, все девушки Советского Союза», — отметил телеведущий.
Млечин добавил, что свое невероятное обаяние, фирменную улыбку и жизненную позицию Масляков сохранил до последних дней.
«Второго такого телевизионного ведущего, который не изменился на протяжении всей своей жизни, я не знаю. Он так же улыбался, он так же выглядел, так же себя вел, сохранял верность своим представлениям о жизни. Он часть национальных телевизионных традиций. Без него будет очень грустно», — заключил журналист.
О смерти создателя и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова на 83-м году жизни ранее сообщили в официальном Telegram-канале Клуба. Ставшую легендарной еще в Советском Союзе телевизионную программу КВН Александр Масляков вел с 1964 года. За годы работы на телевидении он получил множество наград. В частности, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, он создал творческое объединение «АМиК».
Ранее актер Дмитрий Нагиев рассказал 5-tv.ru о том, как угасал Александр Масляков.
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