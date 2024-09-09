Сотни поврежденных после атак ВСУ объектов восстанавливают в Белгородской области

Как и в Донбассе, в Белгородской области ракетную опасность объявляют едва ли не каждый день. Но даже в таких непростых условиях в самом Белгороде, а также других населенных пунктах идет активное восстановление разбитых домов и социальных учреждений. В списке — сотни объектов. И многие из них обещают отремонтировать уже к холодам. Репортаж корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Работу периодически прерывает вой сирены — сигнал ракетной опасности, но даже в такой обстановке темпа рабочие не сбавляют. Тем более эту часть дома, признаются строители, делают как для себя.

«Планировку постарались сохранить максимально, площади также сохранили максимально», — говорит Эдуард Борисов, главный инженер проектного управления специализированного застройщика.

Восстановить секцию на месте уничтоженной решили сами жители. Даже выбрали дизайн фасада. Тот чудовищный удар помнят многие белгородцы. В выходной день неонацисты навели ракету «Точка У» на многоэтажку. В результате был разрушен целый подъезд. Погибли 17 человек.

«Родители мои помогали снимать детей с плит, там женщина с месячным ребенком на плите, второй этаж. Как она там выжила — не понятно», — вспоминает очевидец случившегося Людмила Попова.

Многие, несмотря ни на что, хотят вернуться в родной дом. Пока же остаются в пунктах временного размещения. Власти помогли людям и с компенсацией на аренду жилья. Дом практически возводят заново. Занимается этим местный подрядчик, регион получил субсидию из федерального бюджета.

«Сроки у подрядчика, не секрет, они сжатые, и завершить строительство двух подъездов мы планируем до конца следующего года», — отмечает Оксана Козлитина, министр строительства Белгородской области.

Переезда ждут жители и разрушенной в июне прошлого года пятиэтажки, даже приходят полюбоваться новым зданием.

«У меня квартира с той стороны, так хочется. Проведите меня поглядеть. Пойду погляжу, хоть душа успокоится», — говорит Нина, жительница Шебекино.

Фасад скоро будут утеплять, в комнатах уже штукатурят стены. Отопление, электричество и канализация подключены. В Шебекине восстанавливают и частные дома.

Рабочие полностью меняют кровлю, останется поменять окна. Вот сюда упал украинский снаряд, а это осколки от боеприпаса.

Таких адресов только у этого подрядчика около четырехсот, но ежедневно добавляются новые. Украинские боевики целенаправленно бьют по мирным кварталам. Здесь никогда не было ни расположения частей, ни военной техники.

«Хаотично куда угодно они бьют, начинают кассетными. И у них направление. Они подъехали, на этом своем пикапчике. Накидали. Пять, шесть. Уехали. Они так каждый день делают», — говорит Валерий Сухоруков, предприниматель.

В Шебекине работы ведутся с перерывами, а в Новой Таволжанке они пока приостановлены из-за обстрелов. Никто не хочет рисковать жизнью строителей. Но чем дальше отодвигается линия фронта, тем больше шансов, что вернуться в свои дома белгородцы смогут до холодов.