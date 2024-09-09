«Профессионал высокого качества»: Судец отметила особую роль покойного Маслякова

Бывшая ведущая «Спокойной ночи, малыши!» указала на специфику телепередачи.

Бессменный ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков был необыкновенным профессионалом, который восстановил эту популярную программу. Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказал диктор Центрального телевидения Татьяна Судец.

«Он был профессионалом высокого качества, он был журналистом. Он молодец — отметал плохое, пошлое», — подчеркнула особую роль Судец.

Заслуженная артистка РФ отметила, что Масляков сделал очень многое для развития КВН. Судец добавила, что покойный ведущий был также профи и патриотом отечественного телевидения, благодаря которому КВН «смотрели все».

Ведущая на протяжении 25 лет программы «Спокойной ночи, малыши!» призналась, что для нее КВН во времена активного участия Маслякова — была именно интеллектуальной, а не развлекательной передачей.

«Я не считала ее развлекательной, она также как и программа „Что? Где? Когда?“ была интеллектуальной все-таки», — объяснила 77-летняя ведущая.

Судец сказала, что КВН тогда была одной из самых интереснейших передач. По мнению ведущей, после привлечения артистов вместо преобладания студентов, это уже «стало неинтересно».

О смерти создателя и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова на 83-м году жизни 8 сентября сообщили в официальном Telegram-канале Клуба. Ставшую легендарной еще в Советском Союзе телевизионную программу КВН Александр Масляков вел с 1964 года. За годы работы на телевидении он получил множество наград. В частности, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, он создал творческое объединение «АМиК».

Ранее 5-tv.ru писал, что об Александре Маслякове рассказал участник команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» Сергей Германов.