«Профессионал высокого качества»: Судец отметила особую роль покойного Маслякова

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 121 0

Татьяна Судец: покойный Александр Масляков был профессионалом высокого качества

«Профессионал высокого качества»: Судец отметила особую роль покойного Маслякова

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС; © РИА Новости /Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Умер Александр Масляков

Бывшая ведущая «Спокойной ночи, малыши!» указала на специфику телепередачи.

Бессменный ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков был необыкновенным профессионалом, который восстановил эту популярную программу. Об этом в комментарии 5-tv.ru рассказал диктор Центрального телевидения Татьяна Судец.

«Он был профессионалом высокого качества, он был журналистом. Он молодец — отметал плохое, пошлое», — подчеркнула особую роль Судец.

Заслуженная артистка РФ отметила, что Масляков сделал очень многое для развития КВН. Судец добавила, что покойный ведущий был также профи и патриотом отечественного телевидения, благодаря которому КВН «смотрели все».

Ведущая на протяжении 25 лет программы «Спокойной ночи, малыши!» призналась, что для нее КВН во времена активного участия Маслякова — была именно интеллектуальной, а не развлекательной передачей.

«Я не считала ее развлекательной, она также как и программа „Что? Где? Когда?“ была интеллектуальной все-таки», — объяснила 77-летняя ведущая.

Судец сказала, что КВН тогда была одной из самых интереснейших передач. По мнению ведущей, после привлечения артистов вместо преобладания студентов, это уже «стало неинтересно».

О смерти создателя и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова на 83-м году жизни 8 сентября сообщили в официальном Telegram-канале Клуба. Ставшую легендарной еще в Советском Союзе телевизионную программу КВН Александр Масляков вел с 1964 года. За годы работы на телевидении он получил множество наград. В частности, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, он создал творческое объединение «АМиК».

Ранее 5-tv.ru писал, что об Александре Маслякове рассказал участник команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» Сергей Германов.

Тема:
Умер Александр Масляков
9 сент
Близкие Александра Маслякова назвали дату его похорон
9 сент
«Уже полвека живем»: какую формулу счастья выявил Александр Масляков
9 сент
«Мы поверили!» — звезды Comedy Club поблагодарили Маслякова за свою профессию
9 сент
«Президент всегда ценил его»: Песков об отношениях Путина и Маслякова
9 сент
Цветы прощания: люди приходят к «Планете КВН» почтить память Маслякова
9 сент
Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище
9 сент
«Стал моим путеводным маяком»: Харатьян рассказал о вкладе Маслякова в его судьбу
9 сент
«Огромная эпоха»: участник КВН Германов высказался о достижениях Маслякова
8 сент
«Он был другом каждой семьи»: Татьяна Тарасова о смерти Александра Маслякова
8 сент
«Все девушки СССР»: телеведущий Млечин рассказал о природном обаянии Маслякова
+15° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
90.39
0.57 99.91
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:20
«Переключаю тумблер»: звезда «Ворониных» рассказала об отношении к пророчествам
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
2:40
«Один из эффективных способов»: депрессию начнут лечить электрошоком
2:20
Apple презентовали новое поколение гаджетов со встроенным ИИ
1:58
Воевода-мученик: Расторгуев превратится в святого в этно-опере «Князь Владимир»
1:38
«Занимался народным творчеством»: SHAMAN рассказал о перевоплощении в князя Владимира

Сейчас читают

Польская журналистка опустились до распродажи вещей погибших российских солдат
Следователи возбудили дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
В Подмосковье рухнул легкомоторный самолет
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака