Бессменный ведущий КВН умер в возрасте 82 лет.
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
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Бессменного ведущего Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении покойного.
При этом указывается, что дата прощания и похорон Александра Маслякова пока уточняется.
О смерти создателя и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова на 83-м году жизни 8 сентября сообщили в официальном Telegram-канале Клуба. Ставшую легендарной еще в Советском Союзе телевизионную программу КВН Александр Масляков вел с 1964 года. За годы работы на телевидении он получил множество наград. В частности, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, он создал творческое объединение «АМиК».
Ранее 5-tv.ru писал, что диктор Центрального телевидения, бывшая ведущая «Спокойной ночи, малыши!» Татьяна Судец отметила особую роль покойного Маслякова. По ее словам, ведущий КВН был профессионалом высокого качества.
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