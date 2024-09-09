«Мы поверили!» — звезды Comedy Club поблагодарили Маслякова за свою профессию
Харламов, Воля и звезды Comedy Club почтили память Маслякова на съемке программы
Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; Instagram* / pavelvolyaofficial; 5-tv.ru
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Комики вместе вышли на сцену и в последний раз вместе со зрителями поаплодировали легендарному ведущему КВН.
Бессменный ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков оказал большое влияние на судьбу звезд Comedy Club. Об этом комики Гарик Харламов и Павел Воля заявили на сцене юмористического телешоу, опубликовав видео в соцсети последнего.
«То, что мы стоим на этой сцене — это большая заслуга Александра Васильевича Маслякова», — подчеркнул Воля.
Комик отметил, что именно под руководством Маслякова они полюбили шутки, а также поверили — они «это могут». Он добавил, что им это понравилось, в итоге решив дальше двигаться именно по этому пути.
Павел Воля пригласил на сцену практически весь коллектив Comedy Club, то есть тех, кто играл в КВН. Таким образом юмористы в очередной раз подчеркнули то, что было всем всегда ясно - телевизионный проект создавался теми, кого любят называть квнщиками.
«Мы хотим лично, от каждого из нас, и от лица всего коллектива Comedy Club сказать великому, большому человеку — спасибо за то, что мы оказались в этой профессии», — заключил Воля.
После этих слов в зале раздались нескончаемые аплодисменты, тем самым выражая почтение легендарному Александру Маслякову. Причем после они продолжили это делать уже стоя — зрители друг за другом вставали, не прекращая свои овации.
О смерти создателя и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова на 83-м году жизни 8 сентября сообщили в официальном Telegram-канале Клуба. Ставшую легендарной еще в Советском Союзе телевизионную программу КВН Александр Масляков вел с 1964 года. За годы работы на телевидении он получил множество наград. В частности, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, он создал творческое объединение «АМиК».
Ранее 5-tv.ru писал, как участник команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» Сергей Германов выступил с благодарностью к Александру Маслякову.
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