Пострадавшего при обстреле Белгородской области ребенка доставили в Москву

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Врачи борются за жизнь девятилетнего мальчика.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В Москве врачи борются за жизнь и здоровье девятилетнего мальчика, который попал под украинский обстрел в Белгородской области. Его привезли накануне специальным рейсом санавиации и отправили в реанимационное отделение Детской клинической больницы.

У ребенка тяжелые минно-взрывные травмы: осколки в мягких тканях, ушиб головного мозга и многочисленные переломы. Впереди несколько сложных операций.

«Пациент находится на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии, в сознании. В настоящее время решается вопрос о сроках и тактике оперативного лечения. Состояние пациента в настоящее время тяжелое, стабильное», — говорит руководитель центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной.

ВСУ ударили по селу Никольское в воскресенье ночью. Один из снарядов попал прямо в жилой дом. Тогда пострадала женщина, ей оказали помощь на месте. Еще одного ребенка в тяжелом состоянии отправили в областную больницу.

За последние недели это уже далеко не первый случай, когда белгородские дети получают серьезные травмы от рук националистов. В канун нового учебного года боевики усиленно били по жилым кварталам. Тогда были ранены трое мальчиков. На прошлой неделе их экстренно перевезли все в ту же больницу Минздрава в Москве.

Тема:
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