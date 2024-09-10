Встреча огнем: наши военные громят подразделения ВСУ в Курской области
В Курской области уничтожены сотни единиц боевой техники ВСУ
Фото, видео: Reuters / Russian Defence Ministry; 5-tv.ru
Уничтожены сотни единиц техники врага.
Счет уничтоженной в Курской области украинской техники идет уже на сотни. Тем не менее ВСУ продолжают направлять в атаки свои подразделения. На один из самых опасных участков отправился корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.
На спидометре — 150 километров в час, скорость не сбавляем даже на поворотах. На дороге попадаются сожженные машины. Эта трасса ведет на Суджу. И она под постоянным контролем врага.
Автомат, выставленный в окно и направленный на дорогу — так называемый последний шанс. Очередью можно попытаться сбить дрон-ловушку. До него на самом деле рукой подать… Водитель ускоряется еще сильнее. Далее — остановка, небольшой перерыв и последний участок дороги.
Вот так вот, практически в полной темноте передвигаемся. Из точки в точку.
Добираемся до позиций спецназа «Ахмат». Работать будем с расчетом FPV-дронов. Их участие в боях на этом направлении сыграло одну из основных ролей.
«В первый же день наших встречных боев мы уничтожили 39 единиц техники, это не просто какой-то легковой транспорт, это именно „бушмастеры“, „страйкеры“, „мердеры“», — говорит командир разведки спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».
В первые дни действовали совместно с 810-й бригадой морпехов, спецназом и отрядами ССО. Счет сожженной техники ВСУ сейчас идет на сотни. Бои длятся по несколько часов, и противник продолжает заводить новые подразделения.
«По факту работает мясорубука, сначала мы перемолотили большую часть 61-й бригады, потом 80-й, 82-й, 95-я подключилась…» — говорит «Аид».
Сюда тянут все боеспособные подразделения ВСУ, которые еще остались в строю. Совсем недавно перебросили 72-ю бригаду, оставив Угледар без защиты.
Враг по-прежнему пытается заходить малыми группами. Его засекают — передают координаты.
Очередной отряд на легких броневиках. В их сторону уже отправляют дрон. Сожгли один, несмотря на это, на той стороне упорно продолжают отправлять новые силы.
ВСУ постоянно пытаются хитрить. Меняют пути, время, количество техники. И все равно попадают под удар. Артиллерия, танки, дроны — работают круглосуточно.
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