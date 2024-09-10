«С террористами переговоры не ведем»: Шойгу о шансах диалога с Украиной

Секретарь Совбеза также высказался о намерении киевского режима совершить ядерный террор на Курской АЭС.

Россия не будет вести никаких переговоров с Украиной до тех пор, пока российские войска не вытеснят боевиков ВСУ из Курской области. Такое заявление сделал секретарь Совбеза Сергей Шойгу в эфире федерального телеканала.

«До тех пор пока мы их (ВСУ. — Прим. ред.) не выкинем с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем», — сказал он.

Кроме того, стремление Украины совершить ядерный террор в отношении Курской атомной электростанции (АЭС) является верхним уровнем терроризма, подчеркнул Шойгу. По его словам, Курск — очень существенный момент.

«Мы с террористами никаких переговоров не вели, не ведем и вести не будем, а именно таковыми они являются», — заявил Шойгу.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Атака ВСУ на Курскую АЭС

Украинский дрон-камикадзе 22 августа пытался влететь на территорию станции. Российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ, он упал недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива. Спустя пять дней после происшествия на Курскую АЭС по приглашению Владимира Путина прибыл глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси для оценки степени последствий атаки.

По итогам посещения станции Гросси заявил, что в районе Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента. По его словам, пока она работает «близко к нормальным условиям». Однако если на станцию будет оказываться «какое-либо воздействие», то последствия будут очень серьезными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минувшей ночью силы ПВО сбили 144 беспилотника ВСУ над девятью регионами России. Противник в том числе пытался атаковать Курскую область, над ней было уничтожено 14 украинских дронов. Больше всего атаке подверглась Брянская область.