Обломки украинского дрона упали на территорию подмосковного аэропорта Жуковский

Обломки сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на территорию аэропорта Жуковский, расположенного в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«На территории контролируемой зоны Международного аэропорта Жуковский зафиксировано падение осколков сбитого БПЛА самолетного типа», — уточняется в Telegram-канале Жуковского.

Российские силы ПВО сбили беспилотник в 03:47 по московскому времени. В это время Жуковский был закрыт как на прилет, так и на вылет самолетов из-за опасности атаки БПЛА.

В результате падения осколков никто не пострадал, разрушений также нет. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Пассажиры, рейсы которых были задержаны в Жуковском из-за атаки украинских дронов, получают все соответствующие услуги по Федеральным авиационным правилам (ФАП).

Атака ВСУ на Раменское и другие районы Подмосковья

Ночью на Московскую область была совершена атака БПЛА. Как сообщал губернатор региона Андрей Воробьев, российские силы ПВО за ночь сбили 14 дронов ВСУ в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедово и Коломне.

В доме на Спортивном проезде в Раменском загорелись квартиры в районе 11-12 этажей. В результате атаки пострадали три человека, а также погибла женщина. Еще один сбитый дрон попал в дом по Высоковольтной улице.

На место происшествия в Раменском были незамедлительно направлены экстренные службы для устранения возгорания и эвакуации местных жителей. В пунктах временного проживания находятся 43 человека.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru передавал слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о необходимости продолжать спецоперацию на фоне атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру России.