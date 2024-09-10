«Не переживайте, котов заберем»: Воробьев о помощи жительнице Раменского после атаки БПЛА
Воробьев пообещал жительнице атакованного БПЛА дома в Раменском спасти котов
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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Животные остаются в квартире атакованного дома на десятом этаже.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал жительнице Раменского, чья квартира пострадала в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), спасти оставшихся дома котов. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
«Как только будет безопасно, а ключевое — это безопасность, не переживайте, возьмем вас, поднимемся вместе, котов заберем», — заявил Воробьев.
Как сообщила сама пострадавшая, коты остаются в многоквартирном доме, в который попал вражеский беспилотник, на десятом этаже.
По информации Минобороны России, минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 144 украинских беспилотника в небе над девятью российскими регионами. Дроны были сбиты над Московской, Калужской, Воронежской, Брянской, Тульской, Белгородской, Курской, Орловской и Липецкой областями.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.
Атака ВСУ на Раменское и другие районы Подмосковья
Ночью на Московскую область была совершена атака БПЛА. Как сообщал губернатор региона Андрей Воробьев, российские силы ПВО за ночь сбили 14 дронов ВСУ в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедово и Коломне.
В доме на Спортивном проезде в Раменском загорелись квартиры в районе 11-12 этажей. В результате атаки пострадали три человека, а также погибла женщина. Еще один сбитый дрон попал в дом по Высоковольтной улице.
На место происшествия в Раменском были незамедлительно направлены экстренные службы для устранения возгорания и эвакуации местных жителей. В пунктах временного проживания находятся 43 человека.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что обломки украинского дрона упали на территорию подмосковного аэропорта Жуковский.
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