В Курской области ограничат движение транзитного транспорта через зону АЭС

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 80 0

Объезд будет организован через соседний поселок.

В Курской области ограничат движение транзитного транспорта через зону АЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
Курская область Спецоперация

В Курской области ограничат движение транзитного транспорта через зону АЭС в Курчатове. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«В условиях действующего в регионе режима КТО для обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом принято решение ограничить проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС», — уточнил Смирнов.

Он также отметил, что объезд организуют через поселок Иванино в Курчатовском районе.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что удар по атомному реактору Курской АЭС будет настолько разрушительным, что авария в Чернобыле покажется детской разминкой.

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