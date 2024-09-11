Пытались убежать: ВСУ открыли огонь по мирным жителям Курской области

РИА Новости: ВСУ открыли огонь по бежавшим через поля жителям Курской области
Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi
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Украинские боевики зверски обстреляли группу людей из военной техники.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли мирных жителей Курской области, которые пытались убежать от боевиков. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на кадры, снятые разведывательным дроном и переданные военными 44-го армейского корпуса.
Указывается, что видео было снято 7 августа. На кадрах видно, как группа из 10-12 мирных жителей убегает по дороге и полям в сторону населенного пункта Новоивановка. За ними следит разведывательный дрон ВСУ. После этого слышно два взрыва, а также видна стрельба украинской боевой машины пехоты по разбегающимся людям.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пока войска России не выкинут ВСУ из Курской области, переговоров не будет. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу подчеркнул: «с террористами переговоры не ведем». Он также высказался о намерении киевского режима совершить ядерный террор на Курской АЭС.
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