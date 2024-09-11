Британская пресса сообщает, что решение об ударах западными ракетами по территории РФ уже принято
The Guardian: Лондон разрешит Киеву применять ракеты для ударов по РФ
Фото: AP/TASS / ТАСС
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У западных политиков, кажется, инстинкт самосохранения совсем отсутствует.
Западные страны, в числе которых Великобритания, Франция и США, готовы разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для ударов по территории России. Решение об этом уже якобы принято, сообщила газета The Guardian, ссылаясь на источники в правительстве Великобритании.
«Источники в британском правительстве сообщили, что уже принято решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России», — отметили в материале.
Помимо этого госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул на это. Выступая в Киеве вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, американский политик заявил, что США с самого начала спецоперации РФ по защите Донбасса были готовы адаптировать свою политику по мере изменения ситуации на поле боя.
«Мы будем продолжать это делать», — подчеркнул Блинкен.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Известно, что подобные террористические акты невозможны без вмешательства западных специалистов, которые направляют эти удары при помощи своих спутников, а также обучают украинцев обращаться с высокотехнологичной техникой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Черном море сорвали попытку ВСУ захватить самоподъемную буровую установку «Крым-2».
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