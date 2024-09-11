В Черном море сорвана попытка ВСУ захватить самоподъемную буровую установку «Крым-2»

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Евгения Романова
Евгения Романова 2 796 0

О срыве «медийной операции» Киева рассказали в Минобороны России.

Фото, видео: © РИА Новости / Макс Ветров; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России минувшей ночью сорвали попытку армии Украины захватить российскую самоподъемную буровую установку «Крым-2» в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Указывается, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины направило морской десант из 14 американских катеров Willard Sea Force с боевиками сил специальных операций (ССО) Военно-морских сил (ВМС) Незалежной. Их планы сорвал Черноморский флот и российские бойцы, выполняющие задачи охраны и обороны буровой вышки.

«Были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до 80 украинских военнослужащих сил специальных операций. Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Таким образом, «медийная операция» Украины, приуроченная к приезду 11 сентября в Киев высокопоставленных представителей США и стран Европы, провалилась. В результате российские войска ликвидировали десятки боевиков ВСУ.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский ответ на удары Украины вглубь ее территории будет соответствующим. Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Запад при этом пытается дистанцироваться от вовлеченности в конфликт на Украине.

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