Отражены четыре новые попытки прорваться через границу.

Сразу десять населенных пунктов освобождены в Курской области. Об этом сегодня сообщило Минобороны. Группировка «Север» вытесняет врага.

Кроме того, за последние сутки отражены четыре попытки ВСУ прорваться через госграницу в направлении Нового пути и Медвежья.

Противник потерял более полусотни боевиков. О боях за Курскую область — корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Российские войска идут вперед на Курском направлении. Сразу несколько сел перешли под наш контроль, ВСУ отброшены.

Передовые группы российских штурмовиков продвинулись южнее Коренева, выбив ВСУ из нескольких лесополос. Защищены десять сел: Гордеевка, Викторовка, Внезапное, Бяхово... Бежали боевики из Апанасовки и Снагости.

Наши подразделения пошли вперед там, где противник был готов к этому меньше всего. Уже есть кадры с первыми пленных.

Солдаты ВСУ сдаются целыми группами. Отступая, их сослуживцы бросают технику, склады с вооружением, которое успели подтащить за это время. Противник прятался в подвалах и канавах. Находят всех. Наши подразделения не сбавляют темп.

В небе активна российская авиация. Экипажи вертолетов Ка-52М постоянно атакуют позиции ВСУ.

Работают и расчеты ФПВ.

Кроме живой силы противника, операторы БПЛА активно уничтожают технику. На этих кадрах им удалось обнаружить МТЛБ ВСУ, на местность сразу же был отправлен дрон с зарядом от РПГ.

Бьют по врагу и более крупным, мощным калибром. Это поражение скопления врага в лесу нашими бомбами.

При этом солдаты ВСУ продолжают перемещаться в светлое время суток. На этих кадрах целая колонна двигается вдоль дороги. Не заметить опытному оператору такой поход сложно — враг был атакован буквально через минуту. Наши войска продолжают вычислять и уничтожать врага на всех участках этого направления.