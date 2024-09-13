Сдал американцев: Сикорский сделал несколько сенсационных заявлений

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Глава МИД Польши Сикорский поговорил с пранкерами Вованом и Лексусом

Фото, видео: Reuters / Mark Schiefelbein; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Польский министр иностранных дел выступил против украинских беженцев и засомневался, что Незалежную возьмут в ЕС.

Потери личного состава — сейчас самый тяжелый вопрос для Киева. Министерство иностранных дел Литвы сегодня предложило лишать гражданства всех, кто едет воевать на российской стороне, но в то же время давать официальное разрешение тем, кто отправляется на Украину.

Неожиданное решение проблемы мобилизации предложил сегодня и министр иностранных дел Польши. По мнению Радослава Сикорского, в интервью французской Le Monde, Варшава должна прекратить выплаты всяческих пособий беженцам с Украины. Могут себя прокормить сами — пусть живут. Если не получается, пусть возвращаются на родину, а там пополняют ряды ВСУ.

Заявление резкое, но дипломату уже особенно нечего стесняться, учитывая, что он стал очередным собеседником российских пранкеров Вована и Лексуса. Думая, что разговаривает со своим товарищем Петром Порошенко, Сикорский признался, что Украина никогда не вступит в ЕС, что коллективный Запад просто использует Киев, ведь самостоятельно воевать с Россией никто не собирается, это, действительно, «красная линия». Но самой интересной была реакция по теме подрыва Северных потоков.

«Кто бы это ни сделал, он проделал хорошую работу. И теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили это», — заявил Сикорский.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД Польши не исключил отправки военных на Украину.

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