СК России возбудил дело против генерала ВСУ за преступления в Курской области

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 50 0

По данным следствия, под его руководством боевики попытались пересечь российскую границу 6 августа 2024 года.

СК России возбудил дело против генерала ВСУ за преступления в Курской области

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Следственный комитет (СК) России возбудил дело против командира оперативно-тактического управления «Северск» Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майора Дмитрия Красильникова, причастного к преступлениям в Курской области. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Следствию удалось установить, что именно под руководством Красильникова боевики ВСУ 6 августа 2024 года незаконно пересекли границу России в Курской области и нанесли удары ракетами и беспилотниками по жилым домам региона, объектам гражданской инфраструктуры и автомобилям жителей. Кроме того, неонацисты разместили взрывные устройства на дорогах, что затруднило эвакуацию граждан.

«В результате преступных действий Красильникова погибли и ранены значительное количество гражданских лиц, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт. Помимо этого, проживающие на территории Курской области мирные граждане вынуждены были покинуть места своего постоянного жительства», — отметили в СК.

Красильников объявлен в розыск и заочно арестован. В рамках уголовного дела генерал ВСУ обвиняется по статьям:

  • об убийстве и покушении на убийство;
  • об умышленном повреждении чужого имущества;
  • о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия;
  • о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств;
  • о посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия в отношении представителя власти;
  • о незаконном пересечении госграницы.

Читайте также

Минобороны сообщило об освобождении 10 населенных пунктов Курской области

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС России продолжают вытеснять ВСУ из Курской области. По данным на 13 сентября, за все время были ликвидированы более 12795 боевиков киевского режима.

Тема:
Курская область
13 сент
«Привести в порядок»: Поддубный продолжит наблюдаться у врачей после выписки
13 сент
Защитники приграничья: артиллеристы уничтожили отряд ВСУ в Курской области
13 сент
Почти 13 тысяч боевиков: ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области
13 сент
Военкора Евгения Поддубного выписали из больницы
13 сент
Героям все нипочем: как прошла встреча Путина с офицером Даниловым
12 сент
Освобождение от врага: боевиков ВСУ вытеснили из десяти сел Курской области
12 сент
Путин встретился в клинике Минобороны с героем СВО Даниловым
12 сент
Насильно согнали в подвалы: ВСУ создали «концентрационные лагеря» в Курской области
12 сент
Минобороны сообщило об освобождении 10 населенных пунктов Курской области
11 сент
Более 12 тыс боевиков и 96 танков: ВСУ понесли огромные потери в Курской области
+24° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
91.11
-0.16 100.39
-0.35
Успевает тот, кто никуда не торопится: китайский гороскоп на неделю с 16...

Последние новости

18:34
Песков оценил вероятность разрыва дипотношений Москвы и Лондона
18:23
Козыри в рукаве: Орбан готовит несколько вариантов решения украинского конфликта
18:16
Небензя предупредил НАТО об угрозе прямой войны с Россией
17:57
«Распространенное явление»: Захарова о назначении Зейналовой послом РФ на Маврикии
17:44
Три схемы: мошенники разводят россиян при помощи программ удаленного доступа
17:30
Потянули за собой: как Украина спровоцировала энергокризис в Восточной Европе

Сейчас читают

Стразы идут только Киркорову: AKMAL’ о деньгах и дорогой одежде
Шпион — выйди вон! Все подробности высылки британских дипломатов из РФ
«Образ жизни родителей»: Остроумова об испытании славой у молодых актеров
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака