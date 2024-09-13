СК России возбудил дело против генерала ВСУ за преступления в Курской области

По данным следствия, под его руководством боевики попытались пересечь российскую границу 6 августа 2024 года.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Следственный комитет (СК) России возбудил дело против командира оперативно-тактического управления «Северск» Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майора Дмитрия Красильникова, причастного к преступлениям в Курской области. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.
Следствию удалось установить, что именно под руководством Красильникова боевики ВСУ 6 августа 2024 года незаконно пересекли границу России в Курской области и нанесли удары ракетами и беспилотниками по жилым домам региона, объектам гражданской инфраструктуры и автомобилям жителей. Кроме того, неонацисты разместили взрывные устройства на дорогах, что затруднило эвакуацию граждан.
«В результате преступных действий Красильникова погибли и ранены значительное количество гражданских лиц, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт. Помимо этого, проживающие на территории Курской области мирные граждане вынуждены были покинуть места своего постоянного жительства», — отметили в СК.
Красильников объявлен в розыск и заочно арестован. В рамках уголовного дела генерал ВСУ обвиняется по статьям:
- об убийстве и покушении на убийство;
- об умышленном повреждении чужого имущества;
- о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия;
- о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств;
- о посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия в отношении представителя власти;
- о незаконном пересечении госграницы.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС России продолжают вытеснять ВСУ из Курской области. По данным на 13 сентября, за все время были ликвидированы более 12795 боевиков киевского режима.
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