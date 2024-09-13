«Привести в порядок»: Поддубный продолжит наблюдаться у врачей после выписки

После удара беспилотника в Курской области врачи диагностировали у военкора черепно-мозговую травму, тяжелый ожог и травму лицевого скелета.

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный после выписки из больницы продолжит регулярно ходить на перевязки. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы.

По словам директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергея Петрикова, у военкора были серьезные ожоги. Именно они вызывают опасения у медиков.

«Мы, конечно, сейчас выписываем, но он все равно будет возвращаться к нам на перевязки, потому что небольшие кусочки еще нужно привести в порядок. Слава богу, что все так хорошо пошло», – сказал директор.

Поддубный получил тяжелое ранение 7 августа. Он прибыл в город Суджа Курской области для освещения ситуации в регионе в связи с попыткой боевиков ВСУ прорвать оборону на государственной границе России и массированным обстрелом мирных территорий со стороны киевского режима, однако пострадал сам. Его автомобиль атаковал украинский беспилотник.

Военкора экстренно госпитализировали в местную больницу, а уже на следующий день его транспортировали в Москву. Медики из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского сообщали, что у Поддубного черепно-мозговая травма, тяжелый ожог и травма лицевого скелета, корреспондент находился в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что военкор Евгений Поддубный дал комментарий после подрыва.