Российские силы полностью освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Южная“ освобожден населенный пункт Желанное Первое Донецкой Народной Республики», — уточняется в сводке российского оборонного ведомства.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минувшей ночью силы ПВО сбили 19 БПЛА ВСУ в небе над приграничными регионами РФ.