ВС РФ освободили населенный пункт Желанное в ДНР
Село было взято под контроль силами российской группировки «Южная».
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские силы полностью освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Южная“ освобожден населенный пункт Желанное Первое Донецкой Народной Республики», — уточняется в сводке российского оборонного ведомства.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что минувшей ночью силы ПВО сбили 19 БПЛА ВСУ в небе над приграничными регионами РФ.
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