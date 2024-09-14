ВС РФ освободили населенный пункт Желанное в ДНР

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 29 0

Село было взято под контроль силами российской группировки «Южная».

ВС РФ освободили населенный пункт Желанное в ДНР

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация

Российские силы полностью освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Южная“ освобожден населенный пункт Желанное Первое Донецкой Народной Республики», — уточняется в сводке российского оборонного ведомства.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минувшей ночью силы ПВО сбили 19 БПЛА ВСУ в небе над приграничными регионами РФ.

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