Минувшей ночью силы ПВО сбили 19 БПЛА ВСУ в небе над приграничными регионами РФ

Киевский режим пытался атаковать Белгородскую и Курскую области.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov
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Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над приграничными регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточняется в Telegram-канале Минобороны.
По информации оборонного ведомства, десять вражеских беспилотников были сбиты над Курской областью и девять над Белгородской.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские солдаты-срочники разработали FPV-дрон с искусственным интеллектом.
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