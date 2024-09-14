Минувшей ночью силы ПВО сбили 19 БПЛА ВСУ в небе над приграничными регионами РФ

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны сбили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над приграничными регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточняется в Telegram-канале Минобороны.

По информации оборонного ведомства, десять вражеских беспилотников были сбиты над Курской областью и девять над Белгородской.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские солдаты-срочники разработали FPV-дрон с искусственным интеллектом.