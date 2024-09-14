Забыли в танке: ВС РФ обнаружили карту военной базы США в захваченной Bradley

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 41 0

США забыли карту военной базы в переданной ВСУ БМП Bradley

Забыли в танке: ВС РФ обнаружили карту военной базы США в захваченной Bradley

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Завладеть вражеской техникой удалось на купянском направлении.

Российские силы захватили поставленную Соединенными Штатами Вооруженным силам Украины (ВСУ) боевую машину пехоты Bradley и обнаружили в ней карту американской военной базы. Этот документ оказался в распоряжении РИА Новости.

По информации агентства, Штаты просто-напросто забыли карту стратегически важного объекта, когда передавали военную технику ВСУ. Уточняется, что БМП была захвачена на купянском направлении, а база, о которой идет речь, располагается в Форт-Ирвин.

Национальный учебный центр в Форт-Ирвин находится в центральной части пустыни Мохаве. Там проводят обучение бригад и разных подразделений в различных условиях. Также там хранятся документы, нужные для улучшения методик обучения, тактические нормативы и прочее.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике.

Тема:
Спецоперация
14 сент
ВСУ ударили по оживленной гражданской трассе в Шебекино: ранены три человека
14 сент
«Облегчение на душе»: первые кадры с возращенными из плена бойцами ВС РФ
14 сент
Более 300 боевиков и 15 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области
14 сент
Большой обмен: Россия вернула захваченных в Курской области в плен военных
14 сент
ВС РФ освободили населенный пункт Желанное в ДНР
14 сент
«Искренне гордимся»: Путин о вкладе Дагестана в борьбу с международным терроризмом
14 сент
Российская армия создала подземный комплекс в Херсонской области
14 сент
Расчеты «Градов» уничтожили группу пехоты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
14 сент
Минувшей ночью силы ПВО сбили 19 БПЛА ВСУ в небе над приграничными регионами РФ
14 сент
Су-25 бомбят противника в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
+23° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
90.93
-0.18 100.80
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
«У меня все отлично»: россиянина пронзила молния во время вечеринки в Грузии
18:44
«Видел красивую девушку»: Крутой не сразу разглядел в Севиль и Чеботиной талант
18:29
Забыли в танке: ВС РФ обнаружили карту военной базы США в захваченной Bradley
18:15
Прямой диалог: в Москве представители десятка стран собрались на медиа-саммит БРИКС
18:10
«Стала мудрее»: почему на самом деле Ходченкова скрывает возлюбленного
17:58
Депутат ФРГ Мютцених призвал создать контактную группу по конфликту на Украине

Сейчас читают

«Довели до нервного срыва»: новая хозяйка картиры Долиной страдает от травли
«Она целовала его хоботом»: Колдун попробовал себя в роли работника цирка
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников
Семен Летопроводец: какой обряд принято совершать 14 сентября на Осенины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака