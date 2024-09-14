Забыли в танке: ВС РФ обнаружили карту военной базы США в захваченной Bradley
США забыли карту военной базы в переданной ВСУ БМП Bradley
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
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Завладеть вражеской техникой удалось на купянском направлении.
Российские силы захватили поставленную Соединенными Штатами Вооруженным силам Украины (ВСУ) боевую машину пехоты Bradley и обнаружили в ней карту американской военной базы. Этот документ оказался в распоряжении РИА Новости.
По информации агентства, Штаты просто-напросто забыли карту стратегически важного объекта, когда передавали военную технику ВСУ. Уточняется, что БМП была захвачена на купянском направлении, а база, о которой идет речь, располагается в Форт-Ирвин.
Национальный учебный центр в Форт-Ирвин находится в центральной части пустыни Мохаве. Там проводят обучение бригад и разных подразделений в различных условиях. Также там хранятся документы, нужные для улучшения методик обучения, тактические нормативы и прочее.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили населенный пункт Желанное в Донецкой Народной Республике.
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