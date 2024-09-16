Установлена личность подозреваемого в покушении на Дональда Трампа
Подозреваемым в покушении на Трампа назван сторонник Демократической партии Раут
Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer
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Известно, что мужчина был помешан на украинском конфликте и требовал пустить в ход против России все оружие Штатов.
Установлена личность мужчины, задержанного после покушения на бывшего американского лидера и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа. Им оказался Уэсли Раут, сторонник Демократической партии США, активно поддерживающий Украину. Он был пойман при попытке скрыться с места преступления на автомобиле.
Раут не раз обращался к действующему главе государства Джо Байдену с призывами направить все оружие Штатов на Россию, а также отправить всех военных в оплачиваемый отпуск, чтобы они могли поехать сражаться за Украину в качестве гражданских лиц. Он также писал Владимиру Зеленскому и предлагал свою помощь.
Кроме прочего, 58-летний политик неоднократно хотел стать волонтером на Украине. Фото мужчины прежде опубликовала в соцсети X колумнист New York Post и Fox News Кэрол Маркович. Когда его личность была раскрыта, конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин обратилась к соратникам Раута на своей странице того же сервиса.
«Уважаемые демократы и ваши активисты в средствах массовой информации, два покушения на жизнь Дональда Трампа уже считаются „угрозой демократии“?» — написала она.
Дональд Трамп подвергся очередной атаке на поле для гольфа в нескольких километрах от своего поместья в штате Флорида. Нападение пресек агент Секретной службы США, заметивший оружие в руках неизвестного, он несколько раз выстрелил в мужчину, после чего политика доставили в безопасное место. Подозреваемый вскоре был задержан и арестован сотрудниками офиса местного шерифа на шоссе при попытке к бегству.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Трамп прокомментировал очередное покушение на его жизнь.
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