Российская авиация уничтожила пункт дислокации ВСУ в районе Звановки в ДНР

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 32 0

Противник понес потери в живой силе и технике.

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Падалко

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Тема:
Спецоперация

Российская военная авиация уничтожила пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Звановка в Донецкой народной республике (ДНР). Видео авиаудара появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как ракета поражает объект. Потери противника в результате удара составили до 25 боевиков и четыре единицы техники.

Недавно российская армия уничтожила инфраструктуру аэродрома ВСУ. В результате комплексной атаки оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии был уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов и четыре склада их хранения, а также скопления живой силы и военной техники противника.

Расположение военного аэродрома противника, по которому был нанесен удар, в Минобороны России не уточнили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области в ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России.

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