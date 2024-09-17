Российская авиация уничтожила пункт дислокации ВСУ в районе Звановки в ДНР
Противник понес потери в живой силе и технике.
Фото, видео: © РИА Новости / Нина Падалко
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Российская военная авиация уничтожила пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Звановка в Донецкой народной республике (ДНР). Видео авиаудара появилось в распоряжении 5-tv.ru.
На кадрах видно, как ракета поражает объект. Потери противника в результате удара составили до 25 боевиков и четыре единицы техники.
Недавно российская армия уничтожила инфраструктуру аэродрома ВСУ. В результате комплексной атаки оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии был уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов и четыре склада их хранения, а также скопления живой силы и военной техники противника.
Расположение военного аэродрома противника, по которому был нанесен удар, в Минобороны России не уточнили.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области в ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России.
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