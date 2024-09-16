Российский постпред напомнил западным дипломатам о приближающейся годовщине трагических событий 7 октября на Ближнем Востоке.

Западные члены Совета Безопасности ООН занялись пиаром президента* Украины Владимира Зеленского вместо урегулирования ситуации в Газе. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Вместо того, чтобы в преддверии годовщины событий 7 октября обсудить на неделе высокого уровня ситуацию в анклаве, наши западные коллеги активно занялись пиаром просроченного украинского президента. Я надеюсь, вы понимаете, как лицемерно будут звучать ваши слова сегодня в подобных обстоятельствах», — сказал он на заседании Совбеза.

Также Небензя уличил представителей Запада в молчании о ситуации в Газе вместо того, чтобы дать честную оценку тому, что там происходит. По словам российского постпреда, если бы речь шла не об Израиле, а о любом другом государстве, то западные дипломаты активно осуждали бы подобные действия.

На днях Небензя заявил, что страны Североатлантического альянса начнут прямую войну с Россией, если позволят киевскому режиму использовать их оружие по российским территориям. Дипломат подчеркнул, что у стран Запада уже не получится «отмазаться» от ответственности за это решение и свалить всю вину на Украину.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский вновь решил позвать представителей России на второй саммит по Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.