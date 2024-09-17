Москвичи перечислили жителям приграничных регионов более 21 миллиона рублей

Такую сумму неравнодушным жителям столицы удалось собрать за месяц.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Жители Москвы за месяц собрали и перечислили пострадавшему населению приграничных регионов более 21 миллиона рублей через сайт «Миллион призов». Об этом сообщил руководитель государственного казенного учреждения (ГКУ) «Новые технологии управления» Александр Пищелко, его слова приводятся на официальном сайте мэра столицы.
«Всего за месяц жители — участники московских проектов собрали более 21 миллиона рублей в помощь пострадавшим на приграничных территориях. На эти средства приобретаются продукты питания и предметы первой необходимости, в которых так нуждаются семьи», — сказал он.
Кущенко от имени ГКУ «Новые технологии управления» поблагодарил москвичей, принявших участие в акции и пожертвовавших в адрес Российского Красного Креста свои баллы.
Граничащие с Украиной российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Националисты применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны Андрей Белоусов обсудил с главами приграничных регионов РФ меры по защите населения.
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