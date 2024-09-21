ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины

Согласно сообщению Минобороны РФ, цели удара были достигнуты.
Фото: © РИА Новости/Вадим Савицкий
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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ночью нанесли групповой удар по энергетическим объектам, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Кроме того, массированный удар был нанесен по цехам, производящим беспилотники, местам дислокации личного состава, а также вооружения и военной техники ВСУ
По данным ведомства, все объекты были поражены.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru публиковал заявление гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о том, что в районе Курской атомной электростанции (АЭС) возникла опасность ядерного инцидента.
При этом он отметил, что станция пока работает «близко к нормальным условиям». Однако, если на нее будет оказываться «какое-либо воздействие», то последствия будут очень серьезными.
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