Израиль нанес удары по 400 пусковым установкам «Хезболлы» в Ливане

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Десятки самолетов израильских ВВС атаковали объекты организации на юге страны.

Израиль нанес удары по 400 пусковым установкам «Хезболлы» в Ливане

Фото: Marwan Naamani/ТАСС

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская военная авиация нанесла удары по 400 пусковым установкам «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Уточняется, что десятки самолетов израильских ВВС атаковали объекты на юге Ливана после получения информации о подготовке удара по израильской территории.

Ранее стало известно, что армия Израиля готовится к ответному удару Ливана, который она бомбила накануне. Как сообщили в Тель-Авиве, на юге соседней страны они уничтожили около 100 ракетных установок якобы готовых в любую минуту атаковать еврейское государство.

В пятницу, 20 августа, Израиль нанес ряд мощных ударов по ливанским территориям. По последним данным Минздрава Ливана, в результате атаки погибли восемь человек, еще 59 получили ранения. Позднее в пресс-службе ЦАХАЛ подтвердили гибель главнокомандующего ливанского движения «Хезболла» Ибрагима Акиля в Бейруте.

За два дня до этого в Ливане произошел массовый взрыв пейджеров. Электронные устройства, по которым общались члены движения «Хезболла», начали взрываться в Бейруте и других городах страны. На следующий день вслед за пейджерами продолжила подрываться другая техника: на воздух взлетели рации, ноутбуки, скутеры и автомобили.

Трагедия унесла жизни более 30 человек, почти три тысячи местных жителей получили ранения разной степени тяжести. Движение «Хезболла» обвинило в провокации Израиль и пригрозило возмездием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США могли знать об атаке Израиля на Ливан.

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