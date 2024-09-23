Любовь к делу и стремление помочь: как 19-летний доброволец стал командиром батареи

Молодой человек всему учился со внимательностью.

Молодость — не преграда для повышения в должности, особенно на воинской службе. Все всегда зависит от человека и его уровня компетентности. Таким мнением в беседе с изданием Lenta.ru поделился доброволец, принявший командование над артиллерийской батареей в 19 лет.

Не имея необходимого образования, молодой человек с позывным «Вестерос» всему учился прямо в бою. Он сражается в составе добровольческого штурмового корпуса (ДШК) — юноша записался туда, как только достиг совершеннолетия. Всего лишь за полтора года отважный солдат прошел путь от заряжающего до командира батареи.

«Учился обслуживать орудия, смотрел, что делает командир. Главное, что это были совершенно разные пушки. Мы работали и с Д-20, и с „Рапиры“, и 120-милиметрового миномета. Так быстрее понимаешь, что к чему», — рассказал «Вестерос».

Сперва молодой человек противостоял врагу под Марьинкой и Авдеевкой, после же был переброшен в район Часова Яра. За совсем небольшое количество времени благодаря собственному таланту и любви к важнейшему делу, он стал наводчиком, затем командиром орудия и, наконец, получил в подчинение артиллерийскую батарею.

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